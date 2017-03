Persona 5: problemi per la Take Your Heart Edition?

Secondo le testimonianze di alcuni utenti comparse su Reddit , sembra che diversi rivenditori americani comestiano cancellando i preordini della Take Your Heart Edition dia causa di alcuni difetti di produzione. Nelle ultime ore è arrivata la risposta di

Un utente sostiene di avere ricevuto una mail da Amazon in cui viene spiegato che l'intero stock presentava un grave difetto di fabbricazione. A quanto pare BestBuy avrebbe disdetto i preordini della Take Your Heart Edition rendendola disponibile per il solo ritiro in negozio, sempre a casua di alcuni difetti di produzione che ne impediscono la spedizione agli acquirenti. Atlus ha commentato la faccenda sulla propria pagina Facebook, rassicurando che si tratta di semplici casi isolati e non di difetti congeniti nella produzione della limited edition.

Ricordiamo che Persona 5 uscirà il 4 Aprile su Playstation 4 e Playstation 3 (negli Stati Uniti verrà inclusa una skin per il DualShock 4 nella standard edition). Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.