Persona 5: rivelata la valutazione dell'ESRB

L'Entertainment Software Rating Board (), l'ente che si occupa della classificazione dei videogame in Nord America, ha rivelato oggi la sua valutazione di, l'atteso JRPG di. Il verdetto riporta il rating(M), di conseguenza il titolo è riservato ai giocatori che abbiano compiuto i 17 anni di età.

Di seguito, vi riportiamo la descrizione di Persona 5 fornita dall'ESRB (potrebbero essere presenti spoiler sul gioco):

Descrizione dei contenuti: Sangue, Riferimenti a sostanze stupefacenti, Nudità parziale, Temi Sessuali, Linguaggio forte, Violenza.

Sommario: in questo titolo, il giocatore assume il ruolo di uno studente di scuola superiore che entra in un mondo alternativo e acquisisce poteri in grado di cambiare i cuori delle persone nel mondo reale. Man mano che il giocatore esplora le aree del "Metaverse", si ritrova a combattere creature fantastiche (demoni, spiriti maligni). Le battaglie sono enfatizzate da effetti di luce, suoni di impatto, lamenti di dolore. In alcune cutscene, i personaggi strappano le maschere dal proprio volto nel mentre viene dipinta la fuoriuscita di sangue. Diversi mostri/Persona vengono presentati con i seni esposti; anche i dialoghi presentano riferimenti sessuali. Il contrabbando di droga per la mafia è argomento di discussione di una side quest. Nei dialoghi, sono presenti le parole f**k, s**t, e as***le.

Persona 5 uscirà il 4 aprile su PlayStation 3 (solo in versione digitale) e PlayStation 4 (in edizione standard e Collector's Edition).