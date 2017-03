ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, l'atteso JRPG già disponibile in Giappone da diverso tempo, e in arrivo in Europa su PlayStation 4 e PlayStation 3 fra poco meno di un mese.

Il trailer mescola fugaci momenti di gameplay a sequenze cinematiche, e ci permette di dare un ulteriore sguardo ad ambientazioni e personaggi: potete visionarlo in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile in Europa a partire dal 4 aprile 2017 su PlayStation 4 (in edizione standard e Collector's Edition) e PlayStation 3 (solo in edizione standard). Nelle scorse settimane, è stata rivelata la valutazione dell'ESRB per il JRPG di Atlus.