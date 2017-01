Persona 5: trailer per i DLC dedicati a Persona 4: Dancing all Night e Persona 3

ha rilasciato due nuovi trailer dedicati ai futuri DLC previsti per la versione occidentale di: i pacchetti includono alcuni costumi provenienti da, oltra alla possibilità di utilizzaredidurante le battaglie.

I due trailer proposti in calce alla notizia ci permettono di dare un'occhiata ai nuovi contenuti proposti dai DLC. Nella giornata di ieri, invece, sono stati pubblicati 4 trailer inediti per i nuovi Confidant (Shinya Oda, Ichiko Ohya, Chihaya Mifune e Yuuki Mishima) che aiuteranno i Ladri Fantasma nel corso dell'avventura. Ricordiamo che Persona 5 sarà disponibile in Europa dal 4 Aprile 2017 esclusivamente su Playstation 4 e Playstation 3.