Persona 5 ha venduto 450.000 copie ad aprile in Nord America

Secondo quanto riportato su NeoGAF, i dati NPD diparlano di 450.000 copie vendute ad aprile in Nord America sul mercato retail, escludendo dunque i download digitali dal PlayStation Store.

I dati non sono stati confermati al momento, tuttavia si tratta di numeri decisamente interessanti che confermano il buon successo del gioco non solo in Giappone, ma anche negli Stati Uniti e di riflesso in Europa, dove sono già state vendute oltre 500,000 copie. Ad oggi, Persona 5 dovrebbe aver piazzato oltre 1.5 milioni di unità in tutto il mondo, dato che riguarderebbe solamente le copie spedite ai rivenditori e non include dunque i numeri del mercato digitale.