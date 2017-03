PES 2017: intervista al terzo qualificato delle finali europee della PES League

Konami ha pubblicato un video con un intervista al giocatore di Pro Evolution Soccer 2017 Ruben-94, terzo qualificato alle finali regionali europee della PES League, nel quale racconta come è entrato nel circuito competitivo della simulazione calcistica.

Da diversi anni, il suo stile di gioco si basa sulle combinazioni rapide, e non è intenzionato a cambiare questa formula. Ruben-94 condivide inoltre una delle sue tecniche per difendere su calcio d'angolo, che consiste nello scegliere il giocatore più alto e piazzarlo tra i due pali per poi spostarlo al centro dell'area piccola. Il video si conclude con l'invito ad iscriversi alla Season 2 della PES League, che culminerà con la finale di Cardiff e premierà il vincitore con 200.000 $.

In altre notizie, il Pibe de Oro ha comunicato di voler intentare causa a Konami per l'utilizzo non autorizzato delle sue fattezze in Pro Evolution Soccer 2017.