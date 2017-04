PES 2017: Konami risponde alle accuse di Diego Armando Maradona

La scorsa settimana,ha accusatodi aver utilizzato la sua immagine insenza alcuna autorizzazione. Il calciatore, a suo dire, non avrebbe mai concesso lo sfruttamento dei diritti al publisher giapponese.

Accusa decisamente grave, che però Konami rispedisce direttamente al mittente: "In questo momento, stanno circolando notizie che riportano come in Pro Evolution Soccer 2017 ci sia un calciatore utilizzato senza permesso. Questo non corrisponde al vero, la compagnia sta utilizzando l'immagine dell'aleta in modo corretto, sulla base delle licenze e dei contratti concessi."

Konami si difende quindi dalle accuse di Maradona, vedremo se la star argentina replicherà a questa difesa oppure no, vi terremo aggiornati in casi di ulteriori sviluppi.