PES 2017 Mobile scaricabile ora su smartphone iOS e Android

ha annunciato oggi la disponibilità su App Store e Google Play Store di. In queste ultime due settimane più di 3,5 milioni di videogiocatori si sono pre-registrati sul sito ufficiale del gioco.

PES è la pluri-premiata serie calcistica di Konami, che da più di 20 anni è apprezzata dai fan di tutto il mondo, ha venduto più di 96 milioni di copie ed è pronta a fare il suo ingresso nel mondo dei dispositivi iOS e Android. PES 2017 Mobile, è basato sullo stesso motore utilizzato nella versione console del gioco - ottimizzato per l’utilizzo con smartphone e tablet - e offre la più divertente e realistica esperienza di gioco calcistica on-the-go. PES 2017 Mobile include le licenze delle squadre partner e di tutti i classici contenuti che hanno decretato il successo della Saga. I giocatori possono creare una vera e proprio dream team ingaggiando i loro calciatori e allenatori preferiti, provenienti dalle più celebri squadre di calcio. PES 2017 Mobile rappresenta l’esperienza di gioco calcistica definitiva.

In occasione del lancio, verranno resi disponibili, per un periodo di tempo limitato e attraverso speciali eventi di gioco, degli speciali scout e agenti che permetteranno agli utenti di creare la squadra dei loro sogni. Già a partire da oggi i giocatori di PES Mobile potranno ingaggiare nel loro team alcuni calciatori caratterizzati da un altissimo livello di bravura nelle conclusioni - come Lionel Messi e Pierre-Emerick Aubameyang - partecipando all’evento “Great Finishers”. Un altro evento, chiamato “Step Up Challenge,” permetterà ai giocatori di sfidare delle formazioni controllate dalla CPU e di ricevere dei premi sulla base dei risultati raggiunti.

I contenuti bonus della Campagna Kick-Off di PES 2017 Mobile continueranno a essere disponibili fino al 23 agosto dando l’opportunità agli utenti di ottenere, tramite un rarissimo speciale Agente “Livello Argento”, i giocatori di FC Barcelona, Borussia Dortmund e Liverpool FC. PES 2017 Mobile è disponibile ora per dispositivi iOS and Android in 150 nazioni del mondo, ed è scaricabile da App Store e Google Play.