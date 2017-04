PES 2017: prosegue la diatriba Maradona-Konami; i diritti vengono dal Barça

Prosegue il botta e risposta tra Konami e Maradona in merito ai diritti sullo sfruttamento dell'immagine di quest'ultimo. Lo sviluppatore giapponese ha l'autorizzazione di utilizzare le fattezze del Pibe de Oro in PES 2017 grazie ai diritti concessi dal Barcellona, club nel quale ha militato il calciatore.

Ciononostante, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook Maradona fa notare che, sebbene i diritti siano stati concessi per il club catalano, il suo volto è invece applicato su un modello che indossa la casacca dell'albiceleste. Il calciatore ha dichiarato di voler perseguire la causa, assicurando di destinare il ricavato alla costruzione di campi da calcio per i bambini meno fortunati.