PES 2018: 10.000 GP gratis da domani fino al 25 settembre in modalità My Club

è finalmente disponibile, eha deciso di dare il benvenuto ai suoi utenti con un'iniziativa dedicata alla modalità My Club.

A partire dalla giornata di domani, venerdì 15 settembre, e fino a lunedì 25 settembre, sarà possibile ottenere giornalmente 10.000 GP (la valuta in-game) semplicemente accedendo e/o completando le fasi del tutorial della modalità My Club di PES 2018.

Pro Evolution Soccer 2018 è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One. Approfitterete di questa occasione per partire con una marcia in più la vostra avventura in modalità My Club? Nel frattempo, vi rimandiamo a questo indirizzo per le nostre impressioni sulla versione PC del gioco (che utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo).