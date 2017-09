Dopo una serie di conversioni piuttosto pigre, ora anche gli utenti PC possono mettere le mani su una versione diperfettamente in linea con gli standard qualitativi di corrente generazione.

Il calcistico di Konami torna quindi su Steam con un lavoro di porting piuttosto godibile, recuperando sia il gameplay sia la componente grafica delle edizioni per PlayStation 4 e Xbox One. Per saperne di più vi rimandiamo all'analisi completa della versione PC di Pro Evolution Soccer 2018.