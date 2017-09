PES 2018 a confronto con PES 2017: l'analisi tecnica di Digital Foundry

ha pubblicato un video confronto tracon l'obiettivo di rispondre a una domanda ben precisa, ovvero: quali sono le migliorie grafiche apportate al nuovo gioco della serie?

DF mette bene in evidenza la presenza di miglioramenti relativi ai modelli poligonali, ai volti degli atleti e al sistema di illuminazione, mentre gli stadi appaiono praticamente identici a quelli di PES 2017 e la riproduzione dell'erba addirittura peggiorata rispetto al precedente episodio.

In apertura trovate il video di Digital Foundry, ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2018 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Su Everyeye.it trovate anche la guida di PES 2018 con trucchi, consigli e suggerimenti per iniziare.