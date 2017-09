PES 2018 a confronto su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Il canale Youtube di Candyland ha caricato un nuovo video diin cui vengono messe a confronto le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One del nuovo calcistico targato. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video confronto prende in esame diverse scene di gioco, inclusi alcuni primi piani dei calciatori, paragonandole fra le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come potrete notare dal filmato, le differenze sono praticamente impercettibili, a ulteriore conferma che la versione PC di PES 2018 sarà perfettamente all'altezza delle controparti console (al contrario di quanto è accaduto con le precedenti edizioni).

Ricordiamo inoltre che PES 2018 ha debuttato al primo posto della classifica italiana console.