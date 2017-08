PES 2018: demo disponibile per il download su PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360

ha reso disponibile per il download la demo giocabile di: la versione di prova può essere scaricata gratis su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360 mentre per la demo su PC dovremo attendere il 15 settembre, data di uscita del gioco.

La demo di PES 2018 permette di provare le modalità Esibizione e Co-Op (quest'ultima non disponibile su Xbox 360 e PlayStation 3) negli stadi Signal Iduna Park e Camp Nou. Dodici le squadre a disposizione, ovvero Liverpool, Brasile, Argentina, Germania, Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, River Plate, Colo-Colo, Corinthians, Flamengo e Boca Juniors.

Pro Evolution Soccer 2018 uscirà il 15 settembre su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 e PC Windows, al momento il lancio del gioco non è previsto su Nintendo Switch.