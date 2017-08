PES 2018 Demo: Download, Squadre e Modalità, come ottenere 10.000 GP gratis

ha pubblicato oggi la: di seguito tutti i dettagli su download, contenuti (squadre, modalità, stadi), controlli e le istruzioni su come ottenereda utilizzare nella modalitàdi

PES 2018 Demo Download

La demo di Pro Evolution Soccer 2018 è ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Il file può essere scaricato da Xbox Store e PlayStation Store, oppure seguendo i link indicati di seguiti:

PES 2018 Demo è previsto anche su PC, la versione per Windows tuttavia sarà scaricabile da Steam a partire dal 15 settembre, data di uscita del gioco. Konami non ha previsto la pubblicazione anticipata per la versione dimostrativa per Personal Computer. Non ci sono limitazioni temporali per quanto riguarda le tempistiche di utilizzo, una volta riscattata la demo sarà vostra per sempre e potrà essere utilizzata in qualsiasi momento.

PES 2018 Demo: Squadre, Modalità e Stadi

La versione demo di PES 2018 permette di provare due diverse modalità, ovvero Esibizione e Co-Op, quest'ultima disponibile solo su Xbox One e PlayStation 4 e non accessibile su PlayStation 3. Dodici le squadre a disposizione:

Liverpool

Brasile

Argentina

Germania

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

River Plate

Colo-Colo

Corinthians

Flamengo

Boca Juniors

I team in questione potranno affrontarsi nel due stadi inclusi, ovvero Camp Nou e Signal Iduna Park. Al momento non sappiamo se la demo verrà aggiornata in seguito con nuovi contenuti. In calce alla notizia trovate anche lo schema dei controlli di PES 2018, il grafico dei comandi si riferisce al DualShock 4 ma le azioni di default sono le stesse anche sul controller Xbox.

PES 2018 Demo: Come ottenere 10.000 GP gratis

Infine, una notizia interessante: tutti coloro che giocheranno almeno una partita con la demo di PES 2018 riceveranno in regalo 10.000 GP da spendere nella modalità MyClub 18 una volta che il gioco sarà disponibile nei negozi. Per ricevere i crediti bonus sarà però necessario giocare dopo aver effettuato il login al proprio Account Konami, se non avete un ID Konami potete crearlo gratis cliccando qui.