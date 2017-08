PES 2018: demo in arrivo il 30 agosto, ecco i dettagli

Per celebrare l'inizio della, qualche ora faha pubblicato un nuovo trailer die successivamente ha condiviso i dettagli della demo in arrivo su PS3, PS3, Xbox One e Xbox 360.

La versione di prova di PES 2018 sarà disponibile a partire da mercoledì 30 agosto. I giocatori potranno testare la modalità esibizione e Co-op offline (quest'ultima solo su console current-gen), e avranno a disposizione 12 squadre: Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter, Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, Colo Colo, River Plate, Germania, Argentina e Brasile. Gli stadi inclusi saranno invece il Camp Nou di Barcellona e il Signal Iduna Park di Dortmund. Pro Evolution Soccer 2018 uscirà il 15 settembre su PC e sul resto delle piattaforme sopraccitate.