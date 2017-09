PES 2018: la demo PC arriverà a metà settembre

Konami ha confermato che la demo PC di Pro Evolution Soccer 2018 verrà distribuita a metà settembre tramite Steam. Il publisher non ha comunicato una data precisa ma è probabile che la versione di prova possa essere resa disponibile poco dopo l'uscita del gioco, prevista per il 13 settembre.

I contenuti saranno invece gli stessi della demo su console, quindi sarà possibile provare le modalità Esizione e Co-Op con Liverpool, Brasile, Argentina, Germania, Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, River Plate, Colo-Colo, Corinthians, Flamengo e Boca Juniors negli stadi Camp Nou e Signal Iduna Park.

Pro Evolution Soccer 2018 sarà disponibile dal 15 settembre su Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 e PC (via Steam), sebbene in alcuni paesi il day one sia già stato rotto.