PES 2018 e Dishonored La Morte dell'Esterno tra le novità del PlayStation Store

Come ogni settimana, il lunedì è dedicato alle novità del PlayStation Store: una settimana incredibilmente ricca, che vedrà l'arrivo di titoli come, YS 8 e Inside/Limbo Double Pack. Di seguito, l'elenco completo dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4, PlayStation VR, PS Vita e PS3.

Novità PlayStation 4

Su PlayStation 4 arrivano Baja Edge of Control HD, Happy Dungeons, NHL 18, NBA Live 18, lo spin-off di Dishonored 2, PES 2018 e il double pack che include Limbo e Inside.

Baja Edge of Control HD (14 Settembre - 29,99 euro)

Blackguards 2 (14 Settembre - 19,99 euro)

Butter & Friends: Babysitter Sim (15 Settembre - 14,99 euro)

Dishonored La Morte dell'Esterno (15 Settembre - 29,99 euro)

DreamBreak (15 Settembre - 9,99 euro)

Get Over Here (15 Settembre - 14,99 euro)

Happy Dungeons (15 Settembre - Free To Play)

Inside/Limbo Double Pack (15 Settembre - 29,99 euro)

Maize (15 Settembre - 9,99 euro)

Nascar Heat 2 (15 Settembre - 39,99 euro)

NBA Live 18 (15 Settembre - 39,99 euro)

NHL 18 (12 Settembre - 29,99 euro)

Planet of the Eyes (12 Settembre - 9,99 euro)

PES 2018 (15 Settembre - 69,99 euro)

Samurai Shadown V Special (13 Settembre - 7,99 euro)

Time Recoil (15 Settembre - 9,99 euro)

YS VIII Lacrimosa of Dana (15 Settembre - 39,99 euro)

Novità PlayStation VR

Bloody Zombies (15 Settembre - 19,99 euro)

Manifest 99 (15 Settembre - 14,99 euro)

VR Karts (13 Settembre - 9,99 euro)

PlayStation 3

PES 2018 (15 Settembre - 39,99 euro)

PlayStation Vita

Samurai Shadown V Special (13 Settembre - 7,99 euro)

YS VIII Lacrimosa of Dana (15 Settembre - 39,99 euro)

