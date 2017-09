è da oggi disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360. Nel momento in cui scriviamo però i server risultano in manutenzione, allo stato attuale è quindi necessario attendere per iniziare a giocare.

Konami non ha annunciato operazioni di manutenzione programmata ma avviando il gioco riceveremo subito l'avviso di server offline per manutenzione. I lavori sono finalizzati probabilmente a migliorare la stabilità degli stessi per non avere crolli durante gli orari di maggior affluenza nel day one.

