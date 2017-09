PES 2018: ecco un video tutorial per effettuare oltre 40 finte

Lo youtuber maremas ha pubblicato un nuovo video tutorial di, spiegando nel dettaglio come effettuare oltre 40 finte all'interno del gioco: lo trovate in cima alla notizia. I trick possono essere provati nellaattualmente disponibile su console.

Come viene segnalato nel video tutorial, le finte possono essere effettuate soltanto se viene disattivata la funzione di Auto Feint. Nell'attesa che Pro Evolution Soccer 2018 venga pubblicato il prossimo 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360, vi ricordiamo che su console è attualmente disponibile la demo di prova (che arriverà anche su PC il 15 settembre), un'ottima occasione per provare i trick illustrati nel video tutorial.

Per saperne di più sul gioco, potete guardare la nostra Video Anteprima di PES 2018.