PES 2018: Guida ai controlli del gioco su console e PC

arriverà su Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox 360 e PS3 il prossimo 14 settembre. La simulazione calcistica di Konami porta con sé numerose novità, legate al miglioramento della grafica e della fisica con l’introduzione del sistema, che garantirà un controllo della palla migliorato rispetto alle edizioni precedenti.

In questa guida andremo dunque ad analizzare nel dettaglio il sistema di controlli di PES 2018, in modo da garantirvi la migliore esperienza di gioco possibile.

Comandi in possesso di palla

Per muovervi nel campo durante una partita, dovrete ovviamente utilizzare la levetta analogica sinistra. Se siete in possesso della palla, potrete effettuare un passaggio basso con il tasto A/X, un passaggio alto o un cross con il tasto B/Cerchio ed un passaggio filtrante con il pulsante Y/Triangolo. Utilizzando il tasto X/Quadrato potrete invece effettuare un tiro verso la porta. Il tasto RB/R1 vi permetterà di effettuare un dribbling con scatto, aiutandovi con la levetta sinistra. La levetta destra vi consentirà invece di utilizzare i comandi abilità.

Potrete inoltre effettuare un passaggio filtrante alto premendo contemporaneamente LB/L1 e Y/Triangolo, senza dimenticare la possibilità di effettuare un cross basso premendo due volte il tasto B/Cerchio. Tenete bene a mente che i giocatori con l’abilità "Passaggio calibrato" potranno imprimere effetto ai passaggi lunghi per aumentarne la precisione. I passaggi calibrati hanno minori probabilità di uscire dalla zona designata: cercate quindi di sfruttarli a pieno ogni qualvolta si aprirà uno spazio dietro alla difesa avversaria. I giocatori con capacità di passaggio molto elevate potranno inoltre effettuare tocchi acrobatici, come passaggi in pallonetto, a seconda della situazione.

I passaggi in direzione diversa dal proprio corpo o eseguiti sotto pressione hanno invece una maggior probabilità di fallire. Vi consigliamo dunque di tenere sempre presente la postura del giocatore per eseguire passaggi precisi.

Se desiderate mantenere il controllo della palla, dovrete premere il tasto RT/R2 durante un dribbling. Questa abilità vi permette di guardare sempre verso la porta avversaria mentre tenete l'avversario a distanza di sicurezza, per poi cercare di superarlo o di mantenere il controllo della palla in spazi ristretti. Quando il pallone è in aria, dovrete cercare di vincere lo scontro con il giocatore avversario impostando l’azione giusta, effettuando ad esempio un passo indietro e prendendo una rincorsa per un potente colpo di testa. Potrete altresì posizionare il corpo del vostro giocatore contro un avversario per sbilanciarlo e, al contempo, stoppare il pallone. Per regolare il posizionamento dovrete usare la levetta analogica sinistra mentre tenete premuto il tasto RT/R2.

Per effettuare un passaggio uno due, dovrete tenere premuto LB/L1 e premere il tasto A per passare la palla al compagno. Dovrete poi premere il pulsante Y/Triangolo quando il destinatario del passaggio riceverà la palla per fargli giocare un rapido passaggio di ritorno. Questo è un metodo efficace per liberarsi di un marcatore.

Comandi non in possesso di palla

Quando non siete in possesso di palla, potrete utilizzare il tasto A/X per effettuare un pressing sul giocatore avversario con la palla ai piedi, mentre il tasto B/Cerchio vi permetterà di entrare in scivolata sul pallone. Il pulsante X/Quadrato vi permetterà di spazzare via la palla o indicare ai compagni di squadra di fare pressione sul portatore di palla, mentre il tasto Y/Triangolo farà uscire il portiere. Il pulsante RB/R1 vi permetterà di scattare in qualsiasi direzione, mentre il tasto LB/L1 vi consentirà di selezionare un diverso giocatore della vostra squadra.

Premendo contemporaneamente il tasto RB/R1 e A/X, potrete far scattare il giocatore man mano che si avvicinerà all’avversario. Quando fate pressing, i giocatori cercheranno di stoppare tiri e passaggi distendendo le gambe. Tuttavia, potranno anche farsi ingannare da finte ben congegnate. Cercate dunque di prevedere la prossima mossa del vostro avversario prima di effettuare un contrasto. Premendo velocemente il tasto A/X per due volte, potrete far allungare la gamba al giocatore nel tentativo di recuperare la palla. Una scivolata in ritardo può infatti sfociare facilmente in un fallo a sfavore o in un cartellino, quindi dovrete prestare sempre la massima attenzione. Per innescare la trappola del fuorigioco dovrete invece far salire rapidamente la linea di difesa verso il centrocampo e premere il tasto destra del D-Pad per due volte.

Calci di punizione

Utilizzate la levetta analogica sinistra per indirizzare i calci di punizione e regolare l’effetto della palla, aiutandovi con la levetta analogica destra per modificare la traiettoria. La barra di potenza stabilirà la forza del tiro e quanto in alto viaggerà la palla quando la calcerete. Premete X/Quadrato per tirare, B/Cerchio, A/X o Y/Triangolo per effettuare un passaggio. Tenete bene a mente che giocatori dotati dell’abilità "Tiro a effetto" hanno una maggiore probabilità di calciare tiri ad effetto premendo nuovamente X/Quadrato proprio nel momento in cui stanno per colpire la palla. Alcuni giocatori possono inoltre ottenere tiri che scendono rapidamente in picchiata.

Per difendervi da una punizione avversaria, potrete controllare la barriera muovendola verso destra o sinistra tramite la levetta analogica sinistra. I giocatori nella barriera difensiva potranno inoltre saltare premendo B/Cerchio o scattare contro il battitore tramite X/Quadrato. Potete altresì mantenere premuto Y/Triangolo al momento del tiro per far uscire il vostro portiere verso il palo più vicino, cercando in tal modo di anticipare l’arrivo della palla in quel punto.

Rigori

Come per le punizioni, potrete usare la barra di potenza come indicazione della velocità e della precisione del tiro. La Guida traiettoria viene mostrata quando tenete premuto RB/R1, indicando la direzione del tiro. Per tirare un rigore normale, dovrete premere semplicemente il tasto X/Quadrato. Per effettuare un cucchiaio, dovrete invece premere il tasto LB/L1 ed il tasto X/Quadrato. Per controllare la posizione del portiere e tuffarvi per cercare di parare il rigore, dovrete ovviamente utilizzare la levetta analogica sinistra