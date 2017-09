PES 2018: in arrivo cinque nuove leggende del Liverpool F.C.

ha annunciato che cinque nuove leggende delsi uniranno presto al roster di. Con l'occasione è stato pubblicato un trailer dedicato ai nuovi calciatori in arrivo: lo trovate in cima alla notizia.

In aggiunta alle Leggende del Liverpool attualmente disponibili: Robbie Fowler, Michael Owen e Ian Rush, presto i fan PES potranno ottenere anche:

Steven Gerrard

Steve McManaman

Kevin Keegan

John Barnes

Un'altra leggenda dei "Reds" che verrà presto annunciata

Grazie a un'estensione della partnership ufficiale, Konami potrà scansionare il volto dei giocatori del Liverpool F.C e la struttura dello stadio per ricreare la migliore simulazione possibile di una vera partita casalinga dei "Reds". Questo accordo conferma la volontà di Konami di espandere il suo numero di licenze e partner per offrire a tutti i fan di PES un’esperienza di gioco senza precedenti.

"La strategia di Konami è quella di lavorare a stretto contatto con i migliori team calcistici. Grazie al suo grandissimo prestigio, alla sua enorme fanbase e a uno stile dinamico di gioco, il Liverpool F.C. rappresenta per noi il partner perfetto." ha affermato Jonas Lygaard, Senior Director of Brand and Business Development di Konami Digital Entertainment. "Siamo felici del solido rapporto di collaborazione che ci lega al Liverpool e ci impegniamo a riprodurre, all’interno di PES 2018, le più grandi stelle del presente e del futuro di questo Club".