PES 2018: Konami annuncia una partnership con l'AC Milan

ha siglato un importante accordo di partnership conche diventa così Official Football Video Game Partner del club rossonero. Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente il prestigio della seriee dei i titoli affiliati per piattaforme mobile.

Konami prosegue nel suo impegno di includere i più prestigiosi team calcistici mondiali nel suo roster di partner mondiali. AC Milan è un club storico, rinomato per le qualità e il talento creativo dei suoi campioni e per i suoi indimenticabili trionfi. È uno dei più importanti club calcistici italiani e vanta una grandissima tradizione anche nel calcio internazionale. Fin dalla sua fondazione, nel 1899, l’AC Milan si è costantemente posizionato nelle zone più alte della classifica del Campionato di Serie A che ha vinto 18 volte. Il club rossonero è la squadra italiana che ha ottenuto più successi internazionali e vanta nella sua bacheca 7 UEFA Champions League, due Coppe delle Coppe e 5 Supercoppe UEFA.

Questo accordo permetterà a Konami di utilizzare la sua tecnologia proprietaria di scansione 3D per ricreare nei minimi dettagli lo stadio e i calciatori del Milan. I giocatori saranno riprodotti in maniera foto realistica e il team di Konami avrà accesso completo allo Stadio di San Siro per misurare e riprodurre esattamente ogni suo particolare, cori dei tifosi inclusi, all’interno di PES 2018. Konami non si limiterà a creare dei modelli foto realistici in-game di giocatori come Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Andrè Silva e di tutta la prima squadra. Verranno infatti riprodotte anche le movenze, lo stile di gioco e le abilità dei giocatori rossoneri, in modo che siano immediatamente riconoscibili all’interno di PES 2018.

Konami otterrà ampia visibilità all’interno dello stadio di San Siro sul tabellone gigante luminoso, sui pannelli a bordo campo e in altre zone strategiche dell’impianto sportivo. Degli spazi pubblicitari dedicati saranno posti anche nel Centro Sportivo Milanello e nel Centro Sportivo Vismara.

“Diamo il benvenuto a Konami, nostro nuovo partner mondiale, che darà ampia visibilità alla nostra squadra all’interno della sua celebre serie PES” ha affermato Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer di AC Milan. “Non vediamo l’ora di mettere a disposizione del talentuoso team di sviluppatori di Konami i nostri giocatori, vogliamo dare ai nostri fan l’opportunità di vivere in prima persona tutte le emozioni e l’atmosfera di una vera partita del Milan all’interno di PES.”

“Il Milan è una delle squadre più rinomate in Europa e nel mondo” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Siamo entusiasti di questa partnership. La rosa del Milan è ricca di talenti e siamo onorati di poter ricreare ogni loro caratteristica e abilità all’interno di PES 2018. KONAMI è onorata di poter lavorare con un grandissimo team come l’AC Milan.”

PES 2018 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360 dal 14 settembre 2017. Il gioco è disponibile anche per piattaforma PC (via Steam) in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l’aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto finalmente a pari livello delle sue controparti console