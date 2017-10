PES 2018: Konami stringe una partnership con l'Arsenal

ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di partnership ufficiale con l'. La licenza dell'Arsenal era già inclusa all'interno di, Konami ossedeva infatti i diritti per includere lo stemma ufficiale della squadra all'interno del gioco.

Questo accordo in essere è stato esteso e ora Konami, come partner ufficiale del Club, ha accesso diretto alla rosa prima squadra e all'Emirates Stadium, che verranno ricreati alla perfezione all'interno di PES 2018. Konami utilizzerà la sua celebre tecnologia proprietaria di scansione 3D per catturare ogni minimo dettaglio del viso e della corporatura dei componenti della rosa dell'Arsenal, le tecnologie Player e Team ID di PES 2018 verranno utilizzate per garantire che ogni giocatore corra, passi la palla e si muova esattamente come la sua controparte reale, anche il caratteristico stile di gioco della squadra verrà ricreato alla perfezione. Konami avrà, inoltre, completo accesso all'Emirates Stadium in modo da poterlo riprodurre in ogni suo dettaglio.

“Il nostro rapporto di collaborazione con Konami si è rivelato un grande successo e siamo felici di poterlo estendere dando il benvenuto a Konami come nostro partner ufficiale,” ha affermato Vinai Venkatesham, Chief Commercial Officer di Arsenal Football Club. “Non vediamo l'ora di iniziare questa seconda fase del nostro rapporto di partnership per creare emozionanti contenuti che faranno la gioia di tutti i fan dell'Arsenal e del calcio.”



“Il nostro obiettivo continua a essere quello di lavorare a stretto contatto con i migliori club calcistici mondiali e siamo orgogliosi di aver siglato questa partnership con l'Arsenal,” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “il nostro rapporto si è ulteriormente consolidato dopo che le Finali Mondiali della PES LEAGUE si sono disputate nell'Emirates Stadium, questo prestigioso stadio e le tantissime stelle del club verranno riprodotte perfettamente all'interno di PES 2018.”

PES 2018 è disponibile per console PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360. Il gioco è disponibile anche per piattaforma PC (via Steam) in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l'aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto finalmente a pari livello delle sue controparti console