PES 2018: Konami stringe una partnership con la Federazione Calcistica Argentina

ha annunciato la partnership con la. L’accordo di licenza vedrà la partecipazione di tutte le squadre di club delladell'AFA fedelmente ricreate in, oltre a concedere i diritti di marketing per le varie attività promozionali.

Konami ha inoltre confermato la presenza di Rodolfo De Paoli e Diego Latorre come commentatori ufficiali argentini in PES 2018. La presenza di questi due commentatori porterà ulteriore realismo e autenticità al titolo, grazie alla loro vivace telecronaca e la loro esperta analisi di gioco. De Paoli è un ex calciatore, ora allenatore e giornalista di rilievo. Lavora come reporter sul programma televisivo Fútbol Para Todos su Telefe, oltre a fare commento tecnico sulle partite del calcio nazionale Argentino per conto di TyC Sports. Latorre, noto anche come Gambeta, è un ex calciatore professionista, conosciuto per le sue notevoli prestazioni come attaccante e trequartista. Latorre è attualmente un commentatore sportivo per Fox Sports Latinoamérica.

“La nostra partnership con AFA, oltre all’inclusione dei commentatori Rodolfo De Paoli e Diego Latorre, è una dimostrazione intangibile della nostra dedizione a creare l’esperienza calcistica definitiva per i fan del calcio in Argentina.” Ha dichiarato Takayuki Kubo, Presidente di Konami Digital Entertainment “L’Argentina è uno dei paesi con i fan calcistici più appassionati del mondo, e proprio per questo siamo lieti di condividere queste emozionanti novità per PES 2018, che ci permettono di immettere sul mercato un titolo calcistico di qualità sempre più alta.”

Con il claim Dove nascono le leggende, la nuova versione di PES si presenta al massimo della forma e conterrà più miglioramenti rispetto a qualunque altra versione di PES degli ultimi 10 anni. Il celebre gameplay di PES 2018 offrirà agli utenti un controllo completo dell’azione sul campo da gioco, grazie a giocatori virtuali che si comportano, si muovono e reagiscono esattamente come le loro controparti reali. I nuovi miglioramenti al sistema di controllo aggiungeranno più fluidità al gioco, mentre la rinnovata interfaccia utente permetterà di accedere alle varie opzioni di PES 2018 in modo ancora più intuitivo. Inoltre Konami ha confermato che la versione PC del gioco sarà finalmente a pari livello delle sue controparti console.

PES 2018 introduce anche delle nuove modalità coop 2 contro 2 e 3 contro 3, con il supporto per ospiti in locale. La richiestissima Selezione Casuale per la partita ritornerà insieme a nuove opzioni, mentre la Master League includerà tornei pre-stagionali, un nuovo sistema dei trasferimenti, interviste pre-partita e le immagini dallo spogliatoio. Allo stesso modo, in vista del prossimo torneo eSport, la modalità ufficiale PES League è stata integrata nel gioco principale. PES 2018 sarà disponibile dal 14 settembre, su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox360 e PC Steam.