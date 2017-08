PES 2018: Konami stringe una partnership con il Valencia CF

ha annunciato di essere diventato il Video Gaming Partner Ufficiale di uno dei team di maggior prestigio del campionato spagnolo, il. Grazie all’accordo, la squadra verrà fedelmente riprodotta all’interno della seriee insieme daranno vita a una serie di attività promozionali.

L’accordo nasce dal desiderio di Konami di rafforzare al massimo i rapporti che, grazie alla serie PES, la legano alle più grandi squadre di calcio del mondo. Il Valencia CF è uno dei club di maggior successo del campionato spagnolo, avendo all’attivo 6 titoli internazionali, numerosi trofei nazionali e grandi successi in Coppa UEFA.

Come partner ufficiale del Valencia CF, Konami lavorerà a stretto contatto con il club per assicurare che la rappresentazione della squadra all’interno del gioco sia il più fedele possibile alla realtà. Sulla base dell’accordo siglato, Konami potrà utilizzare in PES 2018 i kit gara delle partite in casa, di quelle fuori casa e il terzo kit, così che la Prima Squadra possa essere perfettamente ricreata, nei minimi dettagli, all’interno del gioco. Anche i giocatori saranno fedelmente riprodotti tanto nel loro aspetto fisico che nelle loro caratteristiche e abilità individuali. A completare l’accordo, una serie di collaborazioni vedranno Konami e il Valencia CF impegnate in numerose attività promozionali congiunte.

Insieme lanceranno una serie di promozioni digitali durante tutto l’arco della stagione e Konami darà supporto, mettendo a disposizione gli asset grafici del gioco, alle attività social del Valencia CF nelle giornate di Campionato in cui la squadra sarà impegnata sul campo. Seguendo il claim "Dove nascono le leggende", PES 2018 vedrà anche ulteriormente accrescersi l'interesse di Konami per gli eSport. Lo scorso giugno la Finale Mondiale della PES League ha visto 16 giocatori provenienti da tutto il mondo ritrovarsi per aggiudicarsi l’incredibile montepremi del valore di 200.000 dollari e Konami organizzerà all’interno del leggendario stadio Mestalla del Valencia CF le competizioni Pro Gaming e altri eventi chiave durante tutto il corso della stagione.

Jorge García, Head of Marketing, Commercial e Fan Experience Area del Valencia CF, ha commentato "sono molto felice di questa collaborazione, perché Konami è un partner di prestigio internazionale che ci aiuterà a portare il nostro Club in contatto con milioni e milioni di giocatori. Non vediamo l’ora di poter godere delle spettacolari immagini dei nostri atleti nella nuova e nelle future edizioni di PES."

"Il Valencia è una squadra con una grande storia, una miriade di leggende e alcuni incredibili talenti inclusi nella rosa attuale di giocatori" ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment: "Il Valencia CF è una squadra con un trascorso importante, che ha conosciuto grandissimi successi e ha potuto allenare alcuni dei più grandi campioni di tutti i tempi sul suo campo da gioco, atleti come Mendieta, Kempes e Ayala, solo per nominarne alcuni. Il fatto che il Valencia CF sia molto concentrato e determinato a dare il massimo nella prossima stagione 2017/18, ci rende ancora più onorati di essere stati scelti come partner ufficiale e non vediamo l’ora di lavorare in stretta collaborazione con il team per la realizzazione della loro controparte virtuale nel gioco oltre che di vederli combattere al vertice della classifiche di campionato."

PES 2018 sarà disponibile dal 14 settembre, su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360. Il gioco sarà anche disponibile su PC Steam in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l’aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto che sarà finalmente a pari livello delle sue controparti console.