PES 2018: Konami stringe una partnership esclusiva con il Fulham e il Colo-Colo

Con un comunicato stampa,ha stretto una partnership esclusiva con ilper, una delle squadre di club londinesi più vecchie e iconiche della storia, e il, una delle migliori squadre di club cilene in circolazione.

Il Fulham fu fondato nel 1879 ed è il club calcistico professionale più Vecchio di Londra. Dopo aver mancato di poco la promozione nella scorsa stagione, la squadra guarda alla nuova come l’occasione per mettere a profitto i progressi fatti nel corso degli ultimi anni e accrescere la propria fama come fucina di giovani talenti calcistici.

L’accordo esclusivo tra Koami e il Fulham vedrà una ricreazione fedelissima del club all’interno dell’imminente PES 2018. L’intera squadra sarà riprodotta perfettamente, assieme ai loro kit da gara, grazie al processo di body-scanning completo realizzato da Konami. Inoltre il publisher godrà di una massiccia visibilità all'interno dello stadio del club, sia come parte integrante del match days experience, sia grazie alla sua presenza all'interno del vivaio delle giovanili della squadra.



Questo è solo uno dei tanti accordi che sta permettendo a Konami di estendere il numero e la portata dei partner per la serie PES. Con PES 2018, il publisher sta continuamente svelando nuovi elementi che andranno ad arricchire il titolo, aggiungendosi alle già solide fondamenta costruite precedentemente. Con il claim di PES 2018 "Dove nascono le leggende", la nuova versione si presenta al massimo della forma e conterrà più miglioramenti rispetto a qualunque altra versione di PES degli ultimi 10 anni, oltre ad introdurre una versione PC del gioco che sarà finalmente a pari livello delle sue controparti console.

Konami ha anche annunciato di aver stretto un accordo esclusivo con una delle migliori squadre di club cilene, il Colo-Colo. Questa partnership permette al publisher di avere i diritti di licenza esclusivi, in modo che PES 2018 sia l’unico videogioco in cui i fan possono giocare con la tanto stimata squadra. Inoltre, Konami ha firmato un accordo di licenza con anche un’altra importante squadra di calcio, l’Universidad de Chile, permettendo così ai fan di giocare con tutte le 16 squadre Cilene della Prima Divisione del Chilean Football League in PES 2018.

Per accrescere ulteriormente la qualità dell’esperienza di gioco, Konami introduce Claudio Palma e Aldo Schiappacasse in PES 2018 nel ruolo di commentatori Cileni. Avendo fatto il presentatore televisivo e radiofonico per più di 20 anni, Palma è una delle voci più conosciute nel calcio Cileno. La sua esperta analisi di gioco, accoppiata con la rinomata telecronaca di Schiappacasse, saranno delle aggiunte di alto valore per PES 2018.

Iván Luis Zamorano e Marcelo Salas (aka "El Matador") sono invece le ultime due Leggende PES ad essere introdotte. Conosciuto per le sue strepitose abilità da attaccante e goleador nelle migliori squadre di club internazionali, oltre che nella squadra Nazionale Cilena, Zamorano è diventato l’orgoglio del calcio Cileno, grazie anche alla sua forza fisica e al suo incredibile gioco aereo. Inoltre, Salas, uno dei goleador migliori di tutti i tempi ad aver giocato nella squadra Nazionale Cilena ed ex calciatore Sudamericano dell’anno, porterà in campo il suo abile controllo di palla e la sua capacità atletica. Entrambi i giocatori saranno sbloccabili e utilizzabili esclusivamente nella modalità MyClub di PES 2018.

Gli utenti che preordineranno la PES 2018 Legendary Edition riceveranno i seguenti contenuti aggiuntivi:

Agente Barcellona

Agente Leggenda PES

1000 monete MyClub

Box

80+ Agenti Partner Premium

Agente STARS GS UEFA Champions League

Sacca Sportiva

Adesivo Carta Collezionabile

Usain Bolt

PES 2018 sarà disponibile dal 14 settembre, su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360. Il gioco sarà anche disponibile su PC tramite Steam in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l’aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto che sarà finalmente a pari livello delle sue controparti console.