PES 2018: l'Open Beta multiplayer è disponibile su PS4 e Xbox One

A partire da oggi è disponibile l'Open Beta gratuita del multiplayer disu. Gli utenti avranno la possibilità di provare in anteprima il nuovo titolo calcistico targato: ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 30 luglio.

Se su Playstation 4 non sarà richiesto l'abbonamento al Playstation Plus per giocare online, per provare la Beta su Xbox One sarà invece necessario essere iscritti a Xbox Live Gold. Questa versione di prova permetterà di giocare partite rapide in modalità 1v1 e 3v3 con le due nazionali della Francia e del Brasile, nell'unico stadio disponibile della Neu Sonne Arena (si potrà giocare anche in notturna e in condizioni meteo particolari come la pioggia).

Ricordiamo inoltre che l'Open Beta non sostituirà la tradizionale demo, la quale dovrebbe essere disponibile poco prima del lancio di PES 2018 previsto per il 15 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.