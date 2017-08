PES 2018: mostrati i nuovi volti di calciatori come Messi, Ronaldo e Bale

ha pubblicato un paio di immagini di, in cui possiamo vedere i nuovi volti di calciatori come Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Le due immagini sono state riportate in calce alla notizia.

I nuovi volti sono stati ottenuti combinando alcune tecniche avanzate di scanning facciale e la classica modellazione manuale, raggiungendo un grado di fedeltà molto convincente. Le due immagini che vi abbiamo riportato mostrano i volti di Rodriguez, Cristiano Ronaldo, David Alba, Bakayoko e Gareth Bale, oltre a quelli di alcuni calciatori argentini come Emanuel Mas, Leo Messi, Paulo Dybala, Nahul Guzman e Lucas Pratto.

Dal momento che pochi giorni fa è stato pubblicato un video con i nuovi volti realizzati in FIFA 18, è possibile iniziare a fare un primo confronto fra i due giochi in termini di fedeltà grafica con le controparti reali dei giocatori.

Ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2018 sarà disponibile dal 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.