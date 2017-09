PES 2018: nuovi dettagli sul supporto per NVIDIA Ansel

: La possibilità d'immortalare determinate azioni riveste un ruolo importante nella cultura dello sport: le tecnologieintegrate in, come, possono davvero fare la differenza in titoli come

Con l'uscita di Pro Evolution Soccer 2018, ieri negli USA e a breve in Europa, i fan del calcio potranno immortalare le migliori azioni di gioco in modo semplice e divertente, "andare sul campo" per scattare foto da ogni angolazione, aggiungere filtri e condividere subito gli scatti anche sui social.

Premiato alla Gamescom come miglior titolo sportivo dell'anno, Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018) include importanti miglioramenti nei dribbling, nel controllo della palla e nella velocità ed è il primo gioco di sport a integrare NVIDIA Ansel. Ansel è una modalità davvero rivoluzionaria che permette di scattare foto in-game da ogni posizione, migliorarle con filtri in post-produzione, ottenere immagini HDR e condividere i propri scatti a 360 tramite smartphone, PC oppure visore VR.

Ansel è una tecnologia allo stato dell'arte unica nel suo genere e sta guadagnando sempre maggiori consensi da parte di pubblico e addetti ai lavori, nonché un supporto sempre più ampio, tra cui spiccano i seguenti titoli: Agents of Mayhem, ARK Survival Evolved, Aven Colony, Bulletstorm Full Clip Edition, Conan Exiles, Dark and Light, Dishonored 2, For Honor, Formula Fusion, Kona, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Mass Effect Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, Paragon, Pro Evolution Soccer 2018, Raiders of the Broken Planet, Snake Pass, Transformers Online, Tekken 7, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3 Wild Hunt e The Witness. E' supportata, inoltre, nell'Unity Engine e nell'Unreal Engine come plug-in e arriverà su Amazon Lumberyard.