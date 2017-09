è disponibile da oggi nei negozi e per l'occasione(Global Football Video Game Partner di di Pro Evolution Soccer) hanno pubblicato un video che mostra alcuni dei più celebri campioni nerazzurri alle prese con la tecnologia di scansione 3D per la realizzazione dei loro modelli poligonali.

Potete vedere il video in calce alla notizia, ricordiamo che Pro Evolution Soccer 2018 è oggi disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, PS3 e Xbox 360, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di PES 2018.