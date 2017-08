PES 2018: partnership con il Regatas Vasco da Gama, Romário e Socrates tra le leggende

Con un comunicato stampa,ha annunciato una partnership esclusiva con il club Regatas Vasco da Gama per, includendo Romário e Socrates tra le leggende calcistiche presenti nel gioco. Pubblicato un nuovo trailer dedicato al World Tour brasiliano: lo trovate in cima.

Konami ha inoltre annunciato la presenza esclusiva del rinomato centrocampista Philippe Coutinho, ora ambassador di PES, sulla copertina brasiliana di PES 2018. Grazie alla partnership con il Regatas Vasco da Gama, invece, i fan saranno in grado di utilizzare i loro giocatori preferiti della squadra brasiliana, oltre a poter disputare le partite nello stadio della squadra, l’Estádio São Januário, che sarà presente esclusivamente in PES 2018.

"Fedele al suo nome, il CR Vasco da Gama è una squadra di campioni con un ricco retaggio, che si trova allo stesso livello delle altre squadre d’élite di questa prestigiosa lega brasiliana, e noi faremo di tutto per ricrearla il più fedelmente possibile in PES 2018" ha affermato Takayuki Kubo, Presidente di Konami. "Siamo sicuri che i fan saranno emozionati di vedere un’altra delle loro squadre preferite nel gioco e siamo lieti di soddisfare il desiderio dei fan del Vasco da Gama".



Altre squadre di club brasiliane che saranno presenti in PES 2018 con licenza esclusiva sono: Sport Club Corinthians Paulista (Corinthians), e Clube de Regatas do Flamengo (Flamengo). Il nuovo PES includerà anche il torneo più famoso del Brasile, il Campeonato Brasileiro of the Brazilian Football Confederation (CBF). Konami ha anche aggiunto due nuove Leggende PES alla sua lista: Romário de Souza Faria (conosciuto semplicemente come Romário) e Socrates. I fan di PES saranno in grado di sbloccare il leggendario attaccante e centrocampista rispettivamente, da utilizzare esclusivamente nella modalità myClub.

Per la durata di un anno, PES 2018 vedrà la partecipazione degli illustri commentatori Milton Leite e Mauro Beting, che andranno ad accrescere ulteriormente l’emozione delle partite in-game, rendendo l’esperienza calcistica del gioco ancora più realistica.

PES 2018 sarà disponibile dal 14 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360. Il gioco sarà anche disponibile su PC tramite Steam, in una versione che ha ricevuto notevoli aggiornamenti sotto l’aspetto estetico e contenutistico, garantendo così un prodotto che sarà finalmente a pari livello delle sue controparti console.