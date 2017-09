PES 2018: rotto il day one in alcuni paesi, nuove immagini dal gioco completo

A quanto pare in America è stato rotto il day one di, visto che diversi utenti del continente sono entrati in possesso di una copia del gioco con svariati giorni di anticipo rispetto alla data di lancio. Su Twitter sono spuntate alcune nuove immagini tratte dal gioco completo.

A fondo pagina vi abbiamo riportato una serie di tweet pubblicati dagli utenti che sono entrati in possesso del gioco, con allegate alcune immagini tratte dalla versione completa di Pro Evolution Soccer 2018. Possiamo vedere alcune schermate tratte dalle varie modalità di gioco e diverse formazioni con i relativi valori associati ai calciatori.

Ricordiamo che PES 2018 riceverà una patch correttiva e un aggiornamento delle rose al day one ufficiale, previsto per il prossimo 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360. Nel frattempo è disponibile una demo di prova gratuita su console (arriverà anche su PC il 15 settembre). E' inoltre probabile che il day one possa essere stato rotto anche in altri paesi, al momento però non abbiamo trovato segnalazioni di alcun tipo dall'Europa.