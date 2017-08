PES 2018 si fa bello su PC grazie alla tecnologia NVIDIA Ansel

I giocatorifan dipossono finalmente tirare un sospiro di sollievo con il prossimo capitolo: relegata fino allo scorso anno nella "Serie B" delle versioni in favore di quelle per console,splenderà finalmente anche su

Non solo: il prossimo calcistico di Konami fa squadra con NVIDIA per permettere ai giocatori si scattare fotografia in 2D, a 360° e in realtà virtuale dei propri beniamini e delle migliori azioni di gioco. Per fare ciò, NVIDIA Ansel offre una serie di strumenti potenti e intuitivi. Le immagini proposte nel trailer pubblicato dall'azienda californiana mostrano, finalmente, un Pro Evolution Soccer 2018 in grande forma su PC, dove sarà supportata la risoluzione 4K. Seguendo questo collegamento potete consultare i requisiti minimi e consigliati.

Pro Evolution Soccer 2018 uscirà il 15 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.