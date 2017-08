A pochi giorni dall'arrivo sugli scaffali diha messo a disposizione degli utenti console una demo del suo nuovo simulatore calcistico, permettendoci di testare tutti i miglioramenti apportati alla formula ludica di questo nuovo episodio, che mira a divenire un vero e proprio punto di ripartenza per la serie.

La demo di PES 2018 è disponibile ora su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360 mentre arriverà su PC il 15 settembre, giorno di lancio del gioco. Tutti coloro che proveranno la demo effettuando il login con il proprio Konami ID riceveranno in regalo 10.000 GP gratis da spendere in PES MyClub.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Pro Evolution Soccer 2018 effettuata in occasione della Gamescom di Colonia.