PES League Road to Cardiff: annunciati i vincitori della finale europea

ha annunciato i nomi dei primi quattro giocatori europei qualificatisi per la finale del torneo, disputatosi sabato 11 febbraio nello Stadio Camp Nou del FC Barcelona e caratterizzato da match estremamente intensi e combattuti.

16 giocatori si sono sfidati, infatti, tra di loro nella Prima Finale Europea che ha messo in palio i primi quattro posti per la Finale Mondiale che si svolgerà a Cardiff in concomitanza con la Finale di UEFA Champions League e che, oltre al titolo di campione mondiale di PES 2017, metterà in palio $200,000 per il vincitore.

I primi quattro giocatori europei che si sono guadagnati l’accesso alla finale di Cardiff e che si sono aggiudicati anche un premio in denaro sono:

1° posto (premio di $20,000): Jose Carlos Sanchez, @josesg93 (SPAIN)

2° posto (premio di $10,000): Eldridge O’Neil @E_C_Oneill (NETHERLANDS)

3rd place ($6,000 prize): Ruben Cisneros Bosch, @Ruben94_PES (SPAIN)

4th place ($4,000 prize): Matthias Luttenberger, @Lutti_1 (AUSTRIA)

La seconda stagione europea della PES League Road to Cardiff avrà luogo tra il 23 febbraio e il 23 marzo e metterà in palio altri 4 posti per la finale di Cardiff. Quattro giocatori provenienti dalle Americhe, due provenienti dall’Asia e uno a rappresentanza del resto del mondo si uniranno agli 8 giocatori europei e a un ulteriore sfidante, che verrà selezionato successivamente, nell’evento conclusivo che si disputerà a giugno in concomitanza con la Finale di UEFA Champions League a Cardiff.