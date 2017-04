PES League Road to Cardiff: finale in diretta streaming sabato 29 aprile

ha annunciato nuovi dettagli riguardanti la Seconda Finale Europea del Torneoche si terrà sabato, 29 aprile allo stadio Anfield.

La copertura live dell’evento sarà disponibile tutto il giorno in diretta dalla famosa casa del Liverpool FC su Twitch, Facebook e YouTube, dove i 16 partecipanti, arrivati da ogni parte del Vecchio Continente si sfideranno per un primo premio di $20,000 e quattro posti per le PES League World Finals.

Lo stream inizierà a mezzogiorno (orario italiano) e sarà condotto direttamente dal nuovo stand principale dello stadio Anfield, in un’arena costruita ad hoc, dando ai giocatori e agli spettatori la possibilità di vivere un’esclusiva esperienza dietro le quinte del primo torneo eSports ospitato nello stadio di Liverpool. Lo stream vedrà anche la partecipazione delle leggende del Liverpool FC e di altri ospiti speciali.

I giocatori partecipanti al torneo verranno suddivisi in quattro gironi, i primi due qualificati di ogni girone accederanno ai quarti di finale. La finale si terrà alle ore 18:00 (orario italiano) e sarà preceduta da una serie di partite imperdibili! Il profilo Twitter ufficiale della PES League @pesleague è il punto di riferimento per gli aggiornamenti live della Finale Europea e include i profili dei giocatori, gli highlight dei match e molto altro ancora. Assicurati di seguire @officialpes su Twitter e non dimenticarti di diventare fan della pagina Facebook di PES per rimanere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le novità della PES League.

Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment, ha affermato: “ci aspettiamo di assistere a un fantastico spettacolo all’Anfield che concentrerà tutti gli aspetti più belli del calcio e del gaming professionale. Tutti i contenuti della PES League saranno disponibili in esclusiva sui nostri canali”. I giocatori europei che prenderanno parte alla Seconda Finale Europea sono: RoNeX (Austria), TRS_EL_MATADOR (Germania), his-wideness (Germania) crazyFlash7 (Grecia), Suprema_Ettorito (Italia), IndominatorTV (Paesi Bassi), Teclis-88 (Italia), Sam--- (Scandinavia), dNationPT (Portogallo), Neo_Lotfi (Resto d’Europa), TioMiit_PW (Resto d’Europa), joanfcb (Spagna), AlexAlguacil_8 (Spagna), TBC (Turchia), DexK (Regno Unito & Irlanda), bad_boy_g_2011 (Regno Unito & Irlanda). Il vincitore del Torneo PES League Road to Cardiff, eSports ufficiale di UEFA Champions League si aggiudicherà un premio di $200,000, al secondo e al terzo classificato verrà assegnati, rispettivamente, $100,000 e $50,000.