PES League Road to Cardiff: i giocatori che parteciperanno alla Finale Europea

A conclusione di una serie di sfide si è determinata la prima selezione di concorrenti che competeranno al Camp Nou l’11 febbraio nell’ultima tappa europea della prima stagione diper guadagnare l'accesso a uno dei quattro posti previsti per la Finale Mondiale che, oltre al titolo di campione di PES 2017, metterà in palio $200,000.

I 16 giocatori qualificatisi per la Finale Europea hanno dovuto sostenere un’impegnativa serie di partite online contro i loro avversari e sono stati determinanti i 15 migliori risultati ottenuti in un periodo di 21 giorni.

I giocatori europei che si sfideranno al Camp Nou sono: KIngOfPro1988 (Grecia), Enigmaa03 (Turchia), dNationPT (Portogallo), Aloosh20 (Danimarca), E_C_Oneill (Olanda), Lutti-1 (Austria), TheWezzatron (Regno Unito & Irlanda), daretosidi (Regno Unito & Irlanda) josesg93 (Spagna), Ruben-94_ (Spagna), hamsun00 (Italia), Ju20no (Italia), Mike_L_CL (Germania), Zidane_GoooL (Germania), Kiliazuslokascri (Resto d’Europa), the_sky_s_limit_ (Resto d’Europa).

I 16 sfidanti si ritroveranno al Camp Nou l’11 febbraio. FC Barcelona e Konami hanno siglato un’importante partnership e PES 2017 è l’unico videogioco che include la presenza del celebre stadio di questo club. I giocatori di PES che prenderanno parte alla Finale Europea si sfideranno in una serie di match a eliminazione diretta e i primi quattro si aggiudicheranno l’accesso alla finale di Cardiff. Il migliore giocatore della competizione si aggiudicherà in premio $20.000.

La seconda stagione europea della PES League Road to Cardiff avrà luogo tra il 23 febbraio e il 23 marzo e metterà in palio altri 4 posti per la finale di Cardiff. Quattro giocatori provenienti dalle Americhe, due provenienti dall’Asia e uno a rappresentanza del resto del mondo si uniranno agli 8 giocatori europei e a un ulteriore sfidante, che verrà selezionato successivamente, nell’evento conclusivo che si disputerà a giugno in concomitanza con la Finale di UEFA Champions League a Cardiff.

“Il livello tecnico dei giocatori che partecipano quest’anno alla PES League è incredibilmente alto” ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment. “La bravura dei giocatori che parteciperanno alla prima finale continentale garantirà delle sfide estremamente combattute alla finale mondiale. Auguriamo in bocca al lupo ai giocatori di PES parteciperanno al torneo di Barcellona”.