PES League Road to Cardiff: Lo stadio Anfield teatro della finale europea

ha annunciato che lo stadio Anfield ospiterà la seconda finale europea del torneoin aprile.hanno stretto una forte collaborazione grazie alla qualeè l’unico titolo di calcio ad avere le nuove tribune dell’Anfield e il Liverpool perfettamente riprodotti all’interno del gioco.

Lo stadio del club di Merseyside ha ospitato tante partite chiave del calcio europeo, e questo aprile vedrà I 16 giocatori europei qualificati che lotteranno per assicurarsi un posto nella finale del torneo PES League Road to Cardiff, il torneo ufficiale di esport della UEFA Champions League.

Billy Hogan, Chief Commercial Officer, Liverpool FC, ha dichiarato: “Siamo molto onorati di essere partner di Konami e orgogliosi che abbiano scelto Anfield come teatro per il torneo di esport della UEFA Champions League”. “Sappiamo che moltissimi dei nostri tifosi sono partecipanti attivi nelle competizioni e-sports e siamo ansiosi di dare loro e a tutti i partecipanti che si raduneranno all’Annfiled il nostro benvenuto. Auguriamo a tutti buona fortuna.” La prima parte dei match di qualificazione europea sono terminate il 5 gennaio, e la seconda stagione si svolgerà tra il 23 febbraio ed il 23 marzo, 2017. L’Anfield quindi accoglierà l’élite dei giocatori di PES 2017 con quattro di loro che avanzeranno alle finali mondiali.

I quattro vincitori che si qualificheranno ad Anfield si uniranno agli altri 12 finalisti per sfidarsi in un prestigioso evento a giugno contemporaneamente alla finale di UEFA Champions League Final a Cardiff, dove avranno la possibilità di vincere il primo premio di $200,000, con il secondo ed il terzo classificato che riceveranno rispettivamente $100,000 e $50,000. La sfida di Anfield sarà una prova estremamente impegnativa per i 16 partecipanti. Il vincitore dell’evento riceverà anche un premio di $20,000 oltre all’accesso alle finali mondiali. “La PES League ufficiale si è dimostrata sempre estremamente competitiva, con centinaia di partecipanti che combattono per un posto nella finale che viene giocata contemporaneamente alla finale di UEFA Champions League a Cardiff” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment. “Siamo felici di annunciare che Anfield – uno degli stadi più apprezzati – ospiterà la seconda finale europea della PES League Road to Cardiff. Le sfide saranno appassionanti e di qualità, e Anfield è la sede più adatta per ospitare una fase così importante del torneo.”