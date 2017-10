PES League World Tour 2018: la prima stagione parte il 12 ottobre

ha pubblicato i primi dettagli relativi alla competizione eSport ufficiale di UEFA Champions League:, al via domani, martedì 12 ottobre.

Le qualificazioni online di PES League Online Championship 2018 Stagione 1 partiranno domani 12 ottobre e metteranno in palio la qualificazione alla Tappa Asiatica” il primo dei tre tornei della competizione che darà accesso alle fasi finali di PES League World Tour 2018. La Tappa Asiatica avrà luogo a Tokyo (Giappone) a gennaio 2018.



La competizione eSport PES League World Tour 2018 2018 è il torneo che incoronerà il più grande giocatore di PES 2018 del mondo. Il programma prevede una serie di eventi, la Tappa Asiatica verrà seguita dalla Tappa Americana e a primavera 2018 dalla Tappa Europea. I giocatori che otterranno i punteggi più alti nelle classifiche si qualificheranno per le finali del torneo che si terrà nell’estate del 2018. In questa nuova stagione il torneo includerà anche una competizione dedicata alla nuova modalità Co-Op. I videogiocatori potranno aspirare a diventare i campioni del mondo di PES sia in un team che in modalità single player.