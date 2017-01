Pete Hines di Bethesda motiva l'esistenza di Skyrim Special Edition

Durante una recente intervista pubblicata su Official Xbox Magazine,di Bethesda ha parlato di, un progetto molto particolare che il publisher vede come una vera e propria eccezione nella sua line-up.

Hines motiva l'esistenza di Skyrim Special Edition con queste parole: "Si tratta di un caso molto particolare... Bethesda Game Studios ha utilizzato Skyrim come test per le console di nuova generazione. Il team ha utilizzato l'engine del gioco ed ha cercato di ottimizzarlo per prendere confidenza con PS4 e Xbox One, prima di dedicarsi allo sviluppo di Fallout 4."

Il Vicepresidente Marketing di Bethesda continua poi spiegando come non siano in programma riedizioni di titoli come Morrowind e Oblivion, Skyrim Special Edition è stata una rara eccezione ma l'obiettivo di Bethesda è quello di concentrarsi su nuove produzioni, a questo proposito Hines cita anche il caso di Dishonored Definitive Edition: "E' stato un caso unico.... si trattava di una nuova IP uscita alla fine della precedenza generazione, il lavoro richiesto per il porting non è stato troppo lungo e aveva perfettamente senso in quel preciso momento storico."

Al momento, Bethesda è impegnata su Prey e Quake Champions, entrambi in uscita nel 2017. Altri progetti per il futuro non sono stati annunciati.