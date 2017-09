Pete Hines parla di Skyrim e DOOM su Nintendo Switch

Recentemente intervistato da GamesBeat, Pete Hines, vice presidente di, ha dato il suo parere nei riguardi degli attesi arrivi disu Nintendo Switch.

"Non abbiamo fatto nulla per Nintendo per tantissimo tempo", ha esordito Hines. "Con Breath of the Wild rivelatosi il grandissimo successo che è stato, è normale dire 'Hey, se ti piacciono i GDR open-world dove puoi esplorare e fare ciò che vuoi, Skyrim potrebbe fare al caso tuo!'. Non conosco i numeri precisi, ma una fetta dei possessori di Switch non ha mai giocato a Skyrim. E' qualcosa di nuovo per loro, ma sarà grandioso anche per chi ci ha già giocato, dal momento che potrà giocarlo anche fuori casa".

Parlando di DOOM, ha poi così aggiunto: "Probabilmente, portarlo su Switch non si è rivelato più difficile di quanto sia stato farlo con le altre piattaforme. Ogni volta che lavoriamo su piattaforme diverse, incontreremo sempre delle sfide in termini di funzionamento differente rispetto al PC".

Hines è fiducioso negli arrivi dei due titoli su Switch; tuttavia precisa che, parte dei possessori dell'ibrida della grande N, dovrà essere prima "educata" ed introdotta alle serie di The Elder Scrolls e DOOM, solitamente non facenti parte del parco titoli delle console Nintendo.