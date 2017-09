Peter Molyneux fece visita a Sean Murray dopo il difficile avvio di No Man's Sky

Parlando ai microfoni di PC Gamer, Peter Molyneux ha raccontato di aver fatto visita a Sean Murray dopo il lancio turbolento di, consolandolo per le critiche ricevute dai giocatori. Il celebre autore disi era trovato in una situazione simile con il suo Project

Al momento della sua uscita, se ricordate, No Man's Sky ricevette molte critiche dagli utenti per non aver mantenuto tutte le promesse fatte dagli sviluppatori. Una situazione con cui lo stesso Molyneux si è dovuto confrontare in passato, portandolo a provare una certa empatia nei confronti di Sean Murray.

"Per noi, per me o per Sean, lo dico col cuore in mano, si tratta di passione, realizziamo questi giochi perché amiamo farlo. Lavoriamo col desiderio che le persone amino i giochi che realizziamo. Posso assicurarvi che non abbiamo nessuna intenzione di spillare soldi alla gente, né io, né Sean, né tanti altri professionisti di mia conoscenza. Facciamo il nostro lavoro per intrattenere le persone con qualcosa di cui possiamo andare fieri." dichiara Molyneux.

Dopo le critiche ricevute a ridosso del lancio, tuttavia, Hello Games sta riacquistando la fiducia dei giocatori apportando nuovi contenuti gratuiti a No Man's Sky, con l'obiettivo di arricchire e migliorare l'esperienza di gioco offerta dal titolo. Cosa ne pensate delle parole di Peter Molyneux?