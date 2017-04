Peter Molyneux lavora a Legacy, il suo prossimo gioco

Intervistato da Glixel,, conosciuto ai più per i suoi precedenti lavori sulla saga di, ha confermato di essere attualmente impegnato sul suo prossimo progetto:

Sfortunatamente, l'autore britannico ha deciso di non rivelare nulla sul suo nuovo gioco, limitandosi a parlare del processo creativo con cui sta affrontando la realizzazione di Legacy. "Provo semplicemente un'idea e vedo se funziona. Ero in hotel questa mattina, e mentre facevo colazione lavoravo a Legacy, ed ho avuto un'idea. Entro un'ora, stavo già giocando grazie a questa idea".

Allo stato attuale dei lavori, è impossibile persino capire in quale genere videoludico possa rientrare Legacy, come dichiarato dallo stesso autore. "Una delle cose di cui sono orgoglioso è che sono riuscito a spaziare in numerosi generi. Al momento, è difficile dire a quale genere appartenga Legacy".

Cosa vi aspettate dal nuovo progetto di Peter Molyneux?