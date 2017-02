Peter Moore conferma: FIFA 18 arriverà su Nintendo Switch

Durante l'evento di presentazione ditenuto dail 13 gennaio,ha annunciato chesarebbe arrivato sulla nuova console della grande N entro la fine dell'anno. In un'intervista ai microfoni di Gamereactor, Peter Moore ha condiviso alcune importanti informazioni a riguardo.

Il dirigente ha infatti dichiarato che la serie calcistica farà il suo debutto su Switch con FIFA 18, e non con FIFA 17, come in molti avevano ipotizzato, e successivamente ha ribadito che questa versione sarà sviluppata appositamente per la piattaforma firmata Nintendo da EA Vancouver. Infine, Peter Moore ha concluso affermando che per il momento FIFA 18 è l'unico titolo del catalogo di Electronic Arts ufficialmente confermato per Switch.