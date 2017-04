Peter Moore dice addio all'industria dei videogiochi

La giornata di oggi segna l'addio di Peter Moore all'industria dei videogiochi. Per l'occasione, il manager ha scritto una lettera che racconta i bei tempi passati in questo settore, prendendosi poco credito per i successi che gli sono stati attribuiti.

"Voglio essere estremamente chiaro: sono stato un mero portavoce dei vostri brillanti successi", si legge nella lettera dell'ex capo della divisione EA Sports. "Ho svolto la funzione di biglietto da visita per il vostro fenomenale talento creativo". Peter Moore ha sempre tifato per le compagnie nelle quali ha lavorato, fungendo spesso da catalizzatore contro l'odio che i fan riversavano sui social media, proteggendo così l'immagine delle società.

Dopo aver svolto gran parte della sua carriera nel settore videoludico, Peter Moore, nato proprio nella città dei Beatles, sarà il nuovo CEO del Liverpool FC.