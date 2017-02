Peter Moore lascia Electronic Arts: è il nuovo presidente del Liverpool FC

è il nuovo presidente del: l'attuale CFO dilascerà il suo ruolo a giugno e tornerà in Europa dopo oltre 15 anni negli Stati Uniti trascorsi in società come

All'età di 61 anni, Peter Moore abbandona quindi il mondo dei videogiochi per dedicarsi al calcio, in qualità di CEO del Liverpool Football Club. Moore era entrato in Microsoft nel 2007 per occuparsi della divisione sportiva, negli anni precedenti si è occupato del lancio di Xbox 360 in Nord America e prima ancora è a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 è stato responsabile del successo del Dreamcast negli Stati Uniti.