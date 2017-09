PewDiePie si scusa pubblicamente per il recente insulto razzista

Come saprete,è finito nuovamente sotto i riflettori della stampa dopo aver pronunciato un insulto razzista nel corso di una diretta di. Lo Youtuber ha oggi postato un video in cui si scusa pubblicamente per l'accaduto.

"Probabilmente non crederete alle mie parole, ma ogni volta che sento altri giocatori online usare lo stesso linguaggio che ho usato io, lo trovo estremamente immaturo e stupido, e odio il fatto di aver alimentato quella parte del gaming. È una cosa che ho detto nella foga del momento, ho detto la peggior parola che mi è venuta in mente, e mi è sfuggita. Non mi giustificherò per quello che ho fatto perché non ci sono scuse. Sono deluso da me stesso perché sembra che non abbia imparato niente dalle controversie passate, e non è che penso di poter dire quello che voglio e farla franca: sono solo un idiota. Ma ciò non giustifica ciò che ho detto o come l'ho detto. Mi scuso se ho offeso o deluso qualcuno. Avrei dovuto imparare, vista la mia posizione. So che non posso continuare a fare casini del genere. E devo fare meglio di così, lo devo a me stesso e al mio pubblico, perché so di essere meglio di così. Voglio migliorare, non solo per me ma per chiunque mi segua e per chiunque sia influenzato da me. Ed è così che voglio procedere".