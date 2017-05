Phantom Dust: disponibile ora il Pacchetto Iniziale Multiplayer gratuito

è ora disponibile per il download gratuito da Xbox Store e Windows Store, insieme al gioco Microsoft ha pubblicato anche un contenuto aggiuntivo intitolato "", che fornisce alcuni bonus per la modalità multigiocatore.

Il Pacchetto Iniziale Multiplayer di Phantom Dust può essere scaricato gratis su Xbox One e Windows 10, questo DLC include un arsenale di due scuole e una selezione di oltre trenta abilità delle categorie Ottica, Natura e Psicologia.

Ricordiamo che Phantom Dust è stato pubblicato nella giornata di ieri, il gioco è disponibile per il download gratuito con supporto per le microtransazioni nel comparto multiplayer, in ogni caso sarà possibile giocare l'intera campagna e le modalità multigiocatore senza dover acquistare potenziamenti o oggetti di alcun tipo, gli acquisti in-app sono infatti facoltativi.