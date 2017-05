Phantom Dust HD: primi dettagli sul multiplayer e sulle microtransazioni

Dopo aver dato uno sguardo al primo video gameplay di, ecco che possiamo apprendere di più sul comparto multiplayer del titolo e sul funzionamento delle microtransazioni.

Come riportato da Polygon, i primi add-on per il multiplayer saranno completamente gratuiti: questi permetteranno quindi di avventurarsi sin da subito nelle partite online grazie a "una serie di abilità e a un arsenale di armi". Al di fuori di questi, ci saranno dei 'boost' per il multiplayer che verranno invece venduti a pagamento e che accorceranno drasticamente le tempistiche di ottenimento delle skill: "Quindi, se volete tutte le abilità immediatamente, le potete acquistare per un paio di dollari".

Il primo video gameplay di Phantom Dust HD ha fatto molto discutere i giocatori. In molti, infatti, si aspettavano una rivisitazione completa del comparto grafico del gioco, che invece è rimasto inalterato ad esclusione della risoluzione (16:9/1080p su Xbox One e PC con supporto per il 4K su Windows). I motivi di questa scelta, sono stati resi noti dagli sviluppatori stessi. La data di uscita e il prezzo sono ancora avvolti nel mistero, probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles.